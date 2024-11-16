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Спортсмены Самарской области поделились своим мнением по поводу проекта бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, в котором предусмотрена реализация инициированной губернатором программы "Мастер спорта".



Ирина Близнова, заслуженный мастер спорта, чемпионка Олимпийских Игр по гандболу, тренер СШОР №10 "Олимп", президент ГК "Лада":



- Радует, что бюджет Самарской области предполагает развитие массового и детско-юношеского спорта и спортивной инфраструктуры. Детям будет, где заниматься спортом, условия для этого с каждым годом улучшаются.



Вместе с тем, для большинства ребят, которые приходят в спорт, мотивацией становится стремление стать профессиональным спортсменом. Поэтому я, конечно, считаю поддержку профессионального спорта не менее важной. Профессиональный клуб - это всегда ориентир, цель для молодого спортсмена.



Также считаю важным, что по программе "Мастер спорта" у нас в регионе теперь предусмотрено поощрение за получение спортивных разрядов и званий. Раньше нередко наши юные гандболисты при достижении определенного возраста уезжали в другие регионы. Возможно, теперь наличие выплат станет для них стимулом остаться и достигать спортивных высот в Самарской области.



Александр Буяновский, мастер спорта, член сборной команды Самарской области по легкой атлетике:



- Программа "Мастер спорта" - то, что не хватало региону. Это открытый документ, в котором учитывали мнения тренеров, спортсменов, предложения жителей области. Надо понимать, что программа рассчитана на 5 лет. Но реализация ее уже началась. В бюджете Самарской области на 2025 год предусмотрены средства на строительство новых спортивных объектов, уже сейчас начались выплаты за выполнение спортивных разрядов и званий. Проиндексированы поощрения за попадания в призы на крупных стартах. Теперь эти выплаты производятся за каждый старт, а не за одно достижение в квартал. Уверен, что данная программа станет основой для вовлечения в спорт многих жителей региона!