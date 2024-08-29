Спортсмены региона выступают в "ПроТхэквондо туре"

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В 2024 году Союз тхэквондо России проводит "ПроТхэквондо тур" - смешанные командные соревнования между сборными федеральных округов и отдельных субъектов РФ.



В составе команды ПФО выступают трое спортсменов из Самарской области: Рафаиль Аюкаев, Анастасия Баннова, Кира Скворцова и представитель сборной Татарстана Муслим Ахтаев. Тренеры - Анар Аскеров и Алексей Лукьянов.



В Набережных Челнах во встрече предварительного этапа сборная ПФО встречалась со сборной Уральского федерального округа. Волжане добились победы - 33:13 - и вышли в финальный этап.

Фото: минспорта СО