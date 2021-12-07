Я нашел ошибку
Главные новости:
"Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря".
Глава крымского представительства авиакомпании "Аэрофлот" покончил с собой
В Самаре за сутки заболели 240 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
 Дмитрий Азаров дал старт юбилейному XX Форуму добровольцев Самарской области – итоговому событию  года в волонтерском  жизни губернии.
Дмитрий Азаров: «В Самарской области потрясающее волонтерское движение»
В Самаре активно ведется дезинфекция подъездов
В Самаре активно ведется дезинфекция подъездов
У нового варианта COVID-19 "омикрон" сильно изменился геном
У нового варианта COVID-19 "омикрон" сильно изменился геном
В Самарской области молодые специалисты получают господдержку
В Самарской области молодые специалисты получают господдержку
У президентов Владимира Путина и Джо Байдена нет никакого тайминга на общение в видеоформате
У Путина и Байдена нет никакого тайминга на общение в видеоформате
В Правительстве региона обсудили реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»
В Правительстве региона обсудили реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.67
-0.07
EUR 83.11
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Спортсменка из Самарской области отличилась в стрельбе

7 декабря 2021 13:13
118
Спортсменка из Самарской области отличилась в стрельбе

В Ижевске (Удмуртская Республика) прошел Кубок России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. Представительница Самарской области Анна Тимофеева (тренер — Волков В.М.) завоевала три медали различного достоинства:

Золотую медаль в скоростной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Серебро в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров».

И бронзу в упражнении «Малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 781 житель Самарской области заболели коронавирусом
7 декабря 2021  13:29
Еще 781 житель Самарской области заболели коронавирусом
124
В Самаре во вторник, 7 декабря, произошел пожар на Птичьем рынк
7 декабря 2021  11:24
В Самаре во вторник, 7 декабря, произошел пожар на Птичьем рынке
194
В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, международных и межправительственных организаций, лидеры бизнеса, гражданского общества.
6 декабря 2021  19:15
Дмитрий Азаров с успехом представил родной регион на площадке ООН
362
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта Производительность труда в регионе
6 декабря 2021  11:45
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта "Производительность труда" в регионе
738
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
6 декабря 2021  10:23
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
423
Весь список