Спортсменка из Самарской области отличилась в стрельбе

118

В Ижевске (Удмуртская Республика) прошел Кубок России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. Представительница Самарской области Анна Тимофеева (тренер — Волков В.М.) завоевала три медали различного достоинства:

Золотую медаль в скоростной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Серебро в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров».

И бронзу в упражнении «Малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров».