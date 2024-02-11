Спортивная Россия: регулярно тренируются 52,9% населения

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Спорт набирает все большую популярность у жителей России. Согласно данным Минспорта РФ, в нашей стране регулярно тренируются 52,9% населения. А самыми распространенными видами являются: футбол, плавание, волейбол, легкая атлетика, баскетбол, фитнес-аэробика, лыжные гонки, вело- и пешие походы, шахматы, настольный теннис.



А если вы занимаетесь спортом всей семьей - делаете упражнения, играете в футбол или сражаетесь в шахматных партиях, то вы можете стать участниками всероссийского конкурса.



Конкурс "Всей семьей" проходит в соцсетях. Участники получают задания, а результат выполнения выкладывают на своих страницах с хэштегом #всейсемьей.



В апреле среди семейных команд-участниц состоится розыгрыш призов, в числе которых 100 семейных путешествий.