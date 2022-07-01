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В Санкт-Петербурге сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, пишут "Известия". Об этом 1 июля сообщил «Спорт-Экспресс».

По данным издания «Фонтантка.ру», в пятницу утром группа оперативников уголовного розыска ждали появления хоккеиста в разных районах города. Отмечается, что просьба в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступила из военной прокуратуры по причине того, что «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии».

Кроме того, журналисты издания узнали, что Федотов якобы сообщил руководству о намерении уйти из ЦСКА и покинуть Россию.

При этом пресс-секретарь ХК ЦСКА Александр Малюгин заявил газете, что он не знает о том, что хоккеиста разыскивает военкомат.

«Всю информацию о составе на следующий сезон мы доведем до вас в соответствующее время», — прокомментировал он возможный уход Федотова из хоккейного клуба.

Подробности произошедшего уточняются.

Иван Федотов — 25-летний российский хоккеист, вратарь ЦСКА. Весной 2022 года в составе московской команды выиграл Кубок Гагарина, затем подписал контракт с ХК «Флайерз».

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин/"Известия"