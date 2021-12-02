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Сотрудники МЧС СО приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам ПФО

2 декабря 2021 15:32
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Соревновались команды из четырнадцати субъектов Приволжского федерального округа.

В период с 30 ноября по 1 декабря 2021 года в городе Чайковский Пермского края состоялись соревнования по лыжным гонкам среди Главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Приволжского федерального округа.

На базе "Федерального центра подготовки по зимним видам спорта "Снежинка"" соревновались команды из четырнадцати субъектов Приволжского федерального округа. В каждой команде по 6 участников. Женщины соревновались в индивидуальных гонках свободным стилем на 3 км. Мужчины преодолевали дистанцию 5 км и были разделены по возрастным группам: до 30 лет, до 40, до 50 и 50+.

По итогам соревнований сборная команда Главного управления, в составе Андрея Бурыцкова, Льва Поляева, Александра Куторкина, Михаила Еремеева, Дмитрия Занозина и Юлии Пыховой, заняла 8-е место в общекомандном зачете. 

В индивидуальных гонках наши спортсмены: Куторкин Александр (возрастная группа 30-40 лет) и Еремеев Михаил (возрастная группа 40-50 лет) заняли 5 места.

 

Фото:   облМЧС

 

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