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В Самаре в УСЦ "Грация" состоялся первый финальный день регионального этапа Гимнастрады. Это общероссийский фестиваль гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений, проводимый Международной академией спорта Ирины Винер.



Номинация "Гимнастические виды"

1. Команда "Самарочка" (Федерация фитнес-аэробики и спортивной аэробики Самарской области)

2. Федерация художественной гимнастики Самарской области

3. Команда "Созвездие Ориона" (МБУ г.о.Самара СШОР №5)



Номинация "Общая гимнастика"



1. Команда "Летчицы" (Федерация художественной гимнастики Самарской области)

2. Команда "Ригель" (МБУ ДО "Центр внешкольной работы "Крылатый" г.о.Самара)

3. Команда "Карамельки" (ГБОУ СОШ №1 "Образовательный центр" с.Сергиевск имени Героя Советского Союза Ганюшина П.М.)