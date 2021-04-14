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Состоялся первый финальный день регионального этапа Гимнастрады   

14 апреля 2021 14:57
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Первые победители определены!

В Самаре в УСЦ "Грация" состоялся первый финальный день регионального этапа Гимнастрады. Это общероссийский фестиваль гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений, проводимый Международной академией спорта Ирины Винер.

Номинация "Гимнастические виды"

1. Команда "Самарочка" (Федерация фитнес-аэробики и спортивной аэробики Самарской области)
2. Федерация художественной гимнастики Самарской области
3. Команда "Созвездие Ориона" (МБУ г.о.Самара СШОР №5)

Номинация "Общая гимнастика"

1. Команда "Летчицы" (Федерация художественной гимнастики Самарской области)
2. Команда "Ригель" (МБУ ДО "Центр внешкольной работы "Крылатый" г.о.Самара)
3. Команда "Карамельки" (ГБОУ СОШ №1 "Образовательный центр" с.Сергиевск имени Героя Советского Союза Ганюшина П.М.)

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