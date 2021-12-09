Состоится стратегическая сессия на тему "Тольятти – Всероссийский центр водных видов спорта и яхтенного туризма Поволжья"

Я нашел ошибку
Главные новости:
264 человека за сутки заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Противоправные действия подозреваемого выявлены в ходе совместных оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ по региону и службой безопасности ПАО "Транснефть".
СК задержал гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" по подозрению во взяточничестве
Они  перешли на оплату тепловой энергии по факту.
В 2021 году свыше 4500 жителей Самарской области выбрали наиболее комфортный способ расчета за тепло
В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2021 год.
Дмитрий Яксонов и Центр тестирования ГТО Тольятти - победители Национальной спортивной премии
К обсуждению проблем граждан подключился также Глава муниципального района Пестравский Сергей Ермолов. 
Сенатор РФ Фарит Мухаметшин провел личный прием жителей Пестравского района Самарской области
Заявка университета была отобрана в финал конкурса из 3053 претендентов.
Самарский университет им. С.П. Королёва - номинант премии «Знание»
Жена Мейера Инна также является обвиняемой, ее следствие просит отправить под домашний арест.
Владельца сети "Рив Гош" Мейера обвинили в мошенничестве  на 2,5 миллиарда рублей
Участники зимних стартап-выходных смогут детально проработать свой проект, найти инструменты и техники для его масштабирования.
В Самарской области пройдут зимние стартап-выходные для предпринимателей
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
-0.25
EUR 83.34
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Состоится стратегическая сессия на тему "Тольятти – Всероссийский центр водных видов спорта и яхтенного туризма Поволжья"

9 декабря 2021 13:25
196
Состоится стратегическая сессия на тему "Тольятти – Всероссийский центр водных видов спорта и яхтенного туризма Поволжья"

По инициативе яхтенного сообщества Самарской области, активного и неравнодушного бизнес-сообщества и жителей г.о. Тольятти 11 декабря 2021 состоится стратегическая сессия на тему «Тольятти – Всероссийский центр водных видов спорта и яхтенного туризма Поволжья. Новый драйвер развития досуговых и туристических сервисов».

По задумке организаторов стратегическая сессия станет отправной точкой реализации программы по изменению облика города и смещения вектора развития в сторону туризма.

В рамках мероприятия стратегической сессии будут сформированы предложения по реализации федерального пилотного проекта — комплексное обустройство набережной Тольятти, который позволит стать образцовым проектом создания комфортной городской среды и нового общественного пространства в одном из самых крупных городов на Волге, сформировать новый конкурентоспособный бренд г.о. Тольятти и Самарской области в развитии инфраструктуры гостеприимства, станет первым проектом в рамках реализации плана мероприятий реализации Программы развития яхтенного туризма Российской Федерации и позволит проводить мероприятия федерального уровня в области водных видов спорта.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с целью вовлечения граждан в принятие решений вопроса развития городской среды, повышения комфортности и увеличение индекса качества городской среды г.о. Тольятти и распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 октября 2021 году № 2897-р «Об утверждении концепции развития яхтенного туризма в Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, и станет точкой сборки национальных проектов:

  • Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» с 3 федеральными проектами: «РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СОЗДАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ТУРПРОДУКТОВ», «ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОДУКТАХ», «УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА»;
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»;
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ»;
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ КАЖДОГО»;
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ»;
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО»;
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ».

Организатор: 

Самарская областная Федерация парусного спорта 

При поддержке:

Министерства спорта Самарской области

Департамента туризма министерства культуры Самарской области

Администрации г. о. Тольятти

Даты проведения: 11 декабря 2021 года

Время проведения: 10:00–15:00 

Место проведения: г. Тольятти, офис kt-team, расположенный по адресу: Офицерская ул., 12А, корп. 1 (вход с правой стороны здания, этаж 2)

https://kt.team/

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 декабря 2021  14:00
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
262
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
9 декабря 2021  13:20
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
158
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
9 декабря 2021  12:43
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
184
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
8 декабря 2021  13:51
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
475
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
8 декабря 2021  13:47
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
551
Весь список