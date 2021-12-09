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По инициативе яхтенного сообщества Самарской области, активного и неравнодушного бизнес-сообщества и жителей г.о. Тольятти 11 декабря 2021 состоится стратегическая сессия на тему «Тольятти – Всероссийский центр водных видов спорта и яхтенного туризма Поволжья. Новый драйвер развития досуговых и туристических сервисов».

По задумке организаторов стратегическая сессия станет отправной точкой реализации программы по изменению облика города и смещения вектора развития в сторону туризма.

В рамках мероприятия стратегической сессии будут сформированы предложения по реализации федерального пилотного проекта — комплексное обустройство набережной Тольятти, который позволит стать образцовым проектом создания комфортной городской среды и нового общественного пространства в одном из самых крупных городов на Волге, сформировать новый конкурентоспособный бренд г.о. Тольятти и Самарской области в развитии инфраструктуры гостеприимства, станет первым проектом в рамках реализации плана мероприятий реализации Программы развития яхтенного туризма Российской Федерации и позволит проводить мероприятия федерального уровня в области водных видов спорта.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с целью вовлечения граждан в принятие решений вопроса развития городской среды, повышения комфортности и увеличение индекса качества городской среды г.о. Тольятти и распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 октября 2021 году № 2897-р «Об утверждении концепции развития яхтенного туризма в Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, и станет точкой сборки национальных проектов:

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» с 3 федеральными проектами: «РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СОЗДАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ТУРПРОДУКТОВ», «ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОДУКТАХ», «УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА»;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ»;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ КАЖДОГО»;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ»;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО»;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ».

Организатор:

Самарская областная Федерация парусного спорта

При поддержке:

Министерства спорта Самарской области

Департамента туризма министерства культуры Самарской области

Администрации г. о. Тольятти

Даты проведения: 11 декабря 2021 года

Время проведения: 10:00–15:00

Место проведения: г. Тольятти, офис kt-team, расположенный по адресу: Офицерская ул., 12А, корп. 1 (вход с правой стороны здания, этаж 2)

https://kt.team/