По инициативе яхтенного сообщества Самарской области, активного и неравнодушного бизнес-сообщества и жителей г.о. Тольятти 11 декабря 2021 состоится стратегическая сессия на тему «Тольятти – Всероссийский центр водных видов спорта и яхтенного туризма Поволжья. Новый драйвер развития досуговых и туристических сервисов».
По задумке организаторов стратегическая сессия станет отправной точкой реализации программы по изменению облика города и смещения вектора развития в сторону туризма.
В рамках мероприятия стратегической сессии будут сформированы предложения по реализации федерального пилотного проекта — комплексное обустройство набережной Тольятти, который позволит стать образцовым проектом создания комфортной городской среды и нового общественного пространства в одном из самых крупных городов на Волге, сформировать новый конкурентоспособный бренд г.о. Тольятти и Самарской области в развитии инфраструктуры гостеприимства, станет первым проектом в рамках реализации плана мероприятий реализации Программы развития яхтенного туризма Российской Федерации и позволит проводить мероприятия федерального уровня в области водных видов спорта.
Проект реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с целью вовлечения граждан в принятие решений вопроса развития городской среды, повышения комфортности и увеличение индекса качества городской среды г.о. Тольятти и распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 октября 2021 году № 2897-р «Об утверждении концепции развития яхтенного туризма в Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, и станет точкой сборки национальных проектов:
Организатор:
Самарская областная Федерация парусного спорта
При поддержке:
Министерства спорта Самарской области
Департамента туризма министерства культуры Самарской области
Администрации г. о. Тольятти
Даты проведения: 11 декабря 2021 года
Время проведения: 10:00–15:00
Место проведения: г. Тольятти, офис kt-team, расположенный по адресу: Офицерская ул., 12А, корп. 1 (вход с правой стороны здания, этаж 2)