Состоится 16-й  марафон «ЖИГУЛЁВСКОЕ МОРЕ»

Команда SNOWKITERUSSIA начала подготовку к мировому первенству по сноукайтингу на длинной дистанции.
Это будут третьи соревнования мирового уровня под эгидой IKA SNOW KITE WORLD CUP и 16-й марафон «ЖИГУЛЁВСКОЕ МОРЕ»,
заслуживший статус «легендарного» у всех спортсменов-сноукайтеров.
Организаторы обещают подарить всем жителям и гостям города заряд адреналина и восторг от головокружительных трюков райдеров и многоцветья парусов.
Даже погода обещала благоволить ветрозависимому спорту!
Приглашают всех с 23 февраля по 01 марта 2021 года на набережной Автозаводского район г. Тольятти.
Ветра и ярких эмоций хватит на всех!
Адрес: Россия, Самарская обл., г.о. Тольятти, Набережная Автозаводского района, акватория Куйбышевского вдхрн.
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