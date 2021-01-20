Состоится 16-й  марафон «ЖИГУЛЁВСКОЕ МОРЕ»

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Команда SNOWKITERUSSIA начала подготовку к мировому первенству по сноукайтингу на длинной дистанции.

Это будут третьи соревнования мирового уровня под эгидой IKA SNOW KITE WORLD CUP и 16-й марафон «ЖИГУЛЁВСКОЕ МОРЕ»,

заслуживший статус «легендарного» у всех спортсменов-сноукайтеров.

Организаторы обещают подарить всем жителям и гостям города заряд адреналина и восторг от головокружительных трюков райдеров и многоцветья парусов.

Даже погода обещала благоволить ветрозависимому спорту!

Приглашают всех с 23 февраля по 01 марта 2021 года на набережной Автозаводского район г. Тольятти.

Ветра и ярких эмоций хватит на всех!

Адрес: Россия, Самарская обл., г.о. Тольятти, Набережная Автозаводского района, акватория Куйбышевского вдхрн.

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