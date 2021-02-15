Состав самарских «Крыльев Советов» могут пополнить три новичка

Это нападающий и два полузащитника.
Три футболиста прибыли на просмотр в самарские «Крылья Советов». Команда сейчас проводит второй учебно-тренировочный сбор в Турции, а руководство и тренерский штаб ведут переговоры с игроками из других клубов, пишет ГТРК Самара.
Так, из Москвы в расположение самарского клуба прибыли полузащитник Дмитрий Ефремов, выступавший в прошлом году за «Урал», и нападающий «Кайрата» Абат Аймбетов. Оба уже приняли участие в тренировке. Кроме того, прилетел и полузащитник из Португалии Рикарду Алвеш, ранее выступавший за «Оренбург». Он занимается по индивидуальной программе и по условиям переговорного процесса поддерживает форму самостоятельно. Решение о выступлении этих игроков за «Крылья Советов» будет принято в ближайшее время, сообщается на официальном сайте клуба.
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