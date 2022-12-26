Соревнования по сноукайтингу и фестиваль «Жигулёвское море» пройдут на новой набережной Тольятти

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Чемпионат России по сноукайтингу, марафон «Жигулёвское море-023» и фестиваль «Жигулёвское море» станут первыми масштабными событиями на новой набережной Автозаводского района в Тольятти в период с 1 по 6 февраля 2023 года.

Самое долгожданное событие уходящего года – открытие новой набережной Автозаводского района состоится за несколько дней до наступления 2023 года. А дальше, с первых дней февраля на протяжении недели и до 6 февраля, команда проекта SNOWKITERUSSIA будет удивлять тольяттинцев и гостей города разнообразием развлечений, которые окажутся доступны в снежное время года в этом месте. Тем более, что этой осенью глава Тольятти Николай Ренц объявил Тольятти парусной столицей России, а еще раньше министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов отмечал, что «благодаря кайтерам на набережную обратили внимание и началась ее масштабная реконструкция»!

С 1 по 6 февраля на акватории Жигулёвского моря состоятся парусные баталии райдеров со всех уголков России. Соревноваться спортсмены будут в прохождении марафонских дистанций на ледовой акватории в дисциплинах сноукайтинг-лыжи и сноукатинг-доска. На эти же дни запланированы самые динамичные и зрелищные события чемпионата России - соревнования по кайт- фристайлу. Это молодое направление сноукайтинга стремительно набирает обороты: спортсмены наращивают мастерство, удивляя не только судей, но и зрителей, сложностью выполняемых элементов и невероятной хореографией, поставленной ветром.

А 5 и 6 февраля организаторы приглашают на ледовую арену любителей парусного спорта для участия в традиционном XVII марафоне «Жигулёвское море». Общий старт, «лепестковая» дистанция, доступная даже начинающим на самой большой ледовой акватории Европы, – это составляющие самого масштабного соревнования в мире зимнего паруса.

Завершатся соревнования по сноукайтингу в выходные 5-6 февраля фестивалем «Жигулёвское море». Пока прорабатываются детали программы, но уже известно, что будет много спорта, разнообразие музыкальных направлений и активных зимних развлечений для детей и взрослых, а символом самого яркого события зимы станет диджей на сноуборде.

Организаторами всероссийских соревнований «Жигулёвское море- 2023» выступили НП «Спортивный клуб «Сила Ветра», РОО «Самарская областная федерация парусного спорта», ресторан NEBO при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) и Правительства Самарской области, сообщает пресс-служба "Самарской Областной Федерации Парусного Спорта".

Фото: пресс-служба "Самарской Областной Федерации Парусного Спорта"