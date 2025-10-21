Следжхоккисты «Лады» разыграют медали чемпионата России Высшей лиги

122

Следж-хоккейная команда «Лада» успешно завершила второй круг Чемпионата России по следж-хоккею Высшей Лиги.

Команда самарской области провели пять матчей, в трех из которых выиграла – у «Мужества» 2:1, «Союза» 6:0 и «Булата» 2:0, и дважды проиграла – «Звезде» 0:12, «Торпедо» 1:5.

«Хотелось бы отметить, что у команды заметен значительный прогресс. В прошлых этапах мы уже встречались с командами «Мужество» и «Союз». Тогда команду из Владивостока обыграли с минимальным счётом 2:1, а «Мужеству» уступили. В этот раз результат налицо – «Союз» был обыгран со счётом 6:0, а «Мужество» 2:1, что говорит о том, что СХК «Лада» активно развивается и прогрессирует», — подвел итоги руководитель СХК «Лада» Дмитрий Дронов.

По итогам двух сыгранных кругов чемпионата, СХК «Лада» вошла в число восьми команд, которые в декабре отправятся в Ханты-Мансийск, где сыграют по круговой системе, определяющей посев перед стадией плей-офф. Финальный этап чемпионата, где будет разыгран комплект наград Высшей Лиги и станет известно имя чемпиона России, пройдёт в марте в Алексине (Тульская область).

Команды, занявшие четвёртое, пятое и шестое места на текущем этапе, продолжат борьбу во второй лиге — «Лиге Героев» в Самаре с 30 октября по 8 ноября, пишет Обоз-инфо.