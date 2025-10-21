Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
в Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
В Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
Следжхоккисты «Лады» разыграют медали чемпионата России Высшей лиги

21 октября 2025 12:39
122
Следжхоккисты «Лады» разыграют медали чемпионата России Высшей лиги

Следж-хоккейная команда «Лада» успешно завершила второй круг Чемпионата России по следж-хоккею Высшей Лиги.

Команда самарской области провели пять матчей, в трех из которых выиграла – у «Мужества» 2:1, «Союза» 6:0 и «Булата» 2:0, и дважды проиграла – «Звезде» 0:12, «Торпедо» 1:5.

«Хотелось бы отметить, что у команды заметен значительный прогресс. В прошлых этапах мы уже встречались с командами «Мужество» и «Союз». Тогда команду из Владивостока обыграли с минимальным счётом 2:1, а «Мужеству» уступили. В этот раз результат налицо – «Союз» был обыгран со счётом 6:0, а «Мужество» 2:1, что говорит о том, что СХК «Лада» активно развивается и прогрессирует», — подвел итоги руководитель СХК «Лада» Дмитрий Дронов.

По итогам двух сыгранных кругов чемпионата, СХК «Лада» вошла в число восьми команд, которые в декабре отправятся в Ханты-Мансийск, где сыграют по круговой системе, определяющей посев перед стадией плей-офф. Финальный этап чемпионата, где будет разыгран комплект наград Высшей Лиги и станет известно имя чемпиона России, пройдёт в марте в Алексине (Тульская область).

Команды, занявшие четвёртое, пятое и шестое места на текущем этапе, продолжат борьбу во второй лиге — «Лиге Героев» в Самаре с 30 октября по 8 ноября, пишет Обоз-инфо.

В центре внимания
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
100
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
327
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
354
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
408
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
645
