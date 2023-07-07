179

Спортсмен, врач, тренер, политик, ученый, общественный деятель – это все о неповторимом Виталии Александровиче. В его судьбе удивительным образом переплелись несколько сюжетных линий. Им всегда будет гордиться самарская земля, сообщает пресс-служба минспорта СО.



В 1967 году после окончания Ставропольского государственного медицинского университета он переехал в Тольятти, получив приглашение на работу врачом. Параллельно организовал школу спортивной акробатики.



В 1972 году добился мирового признания. В Тольятти он организовал матчевую встречу СССР-США по прыжкам на батуте. За битвой гроссмейстеров батута во главе с Ольгой Стариковой - блистательной ученицей Гройсмана, обыгравшей тогда американку, чемпионку мира, наблюдали весь мир. На акробатической дорожке в это время не было равных и Надежде Маслобойщиковой - приме мировой акробатики, впервые на планете, крутившей двойное сальто среди женщин.



За тренерскую деятельность он подготовил 157 мастеров спорта СССР, в том числе 28 мастеров спорта международного класса, 13 заслуженных мастеров спорта, 34 чемпиона и обладателя Кубка России, 29 чемпионов мира и Европы по спортивной акробатике и прыжкам на батуте. Обладатель 45 золотых медалей «Тренер чемпиона». Это достижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: пресс-служба минспорта СО