Сколько голов забьёт форвард «Крыльев Советов» Сергеев?

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Второй по значимости российский дивизион возобновился после зимней паузы. Текущий сезон в ФНЛ получается не менее интригующим, чем год назад: у множества клубов есть амбиции подняться наверх, подтверждаются эти амбиции не только словами, но и результатами. Прошёл один тур, который лишь подтвердил: финиш текущего сезона обещает быть очень жарким и интригующим.

Среди интриг - форвард «Крыльев» Иван Сергеев.

В сезоне-2016/2017 Кирилл Панченко забил 24 гола за «Динамо» и установил рекорд ФНЛ, державшийся с момента основания лиги. Правда, был ещё 31 гол Руслана Мухаметшина за «Мордовию» в переходном сезоне-2011/2012, который длился в полтора раза дольше.

Форвард «Крыльев» Иван Сергеев запросто может побить оба достижения. У него уже 22 мяча, а впереди ещё 15 туров. У футболиста потрясающая поддержка от партнёров, причём как из глубины, так и с флангов (у правого полузащитника Кабутова – 12 голевых передач в сезоне!), и в этой комфортной среде он способен наколотить ещё минимум 10. Тем более бомбардирские данные у него действительно потрясающие, пишет championat.com.

Что делает Сергеева уникальным нападающим для ФНЛ? Сложно выделить какую-то одну черту, поскольку Иван – хорошо сбалансированный футболист для своего амплуа, и явных недостатков у него нет.