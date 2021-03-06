Я нашел ошибку
Главные новости:
Стало известно, где расположится станция метро Самарская в областном центре
Стало известно, где расположится станция метро "Самарская" в областном центре
Глыба льда упала на ребенка с крыши в Самаре
Глыба льда упала на ребенка с крыши в Самаре
Аналог Клабхаус может появиться в Китае
Аналог Клабхаус может появиться в Китае
Сколько голов забьёт форвард Крыльев Советов Сергеев?
Сколько голов забьёт форвард «Крыльев Советов» Сергеев?
Концерт для ветерана: волонтеры поздравили 98-летнюю жительницу Смышляевки
Концерт для ветерана: волонтеры поздравили 98-летнюю жительницу Смышляевки
Туман в Самарской области: граждан просят быть осторожней
Туман в Самарской области: граждан просят быть осторожней
Российские мужчины и женщины рассказали о зарплате, которую бы хотели у супругов
Россияне рассказали о зарплате, которую бы хотели для своих супругов
Сегодня бы страна сохранилась в полном территориальном составе, была бы самой преуспевающей в мире.
Жириновский рассказал о судьбе России в случае сохранения СССР
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.43
0.64
EUR 88.93
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская область примет участие в международной акции «Вам, любимые»
Подвесной фасадный подъёмник или строительная люлька
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Сколько голов забьёт форвард «Крыльев Советов» Сергеев?

6 марта 2021 11:02
68
Сколько голов забьёт форвард Крыльев Советов Сергеев?

Второй по значимости российский дивизион возобновился после зимней паузы. Текущий сезон в ФНЛ получается не менее интригующим, чем год назад: у множества клубов есть амбиции подняться наверх, подтверждаются эти амбиции не только словами, но и результатами. Прошёл один тур, который лишь подтвердил: финиш текущего сезона обещает быть очень жарким и интригующим. 

Среди интриг - форвард «Крыльев» Иван Сергеев.

В сезоне-2016/2017 Кирилл Панченко забил 24 гола за «Динамо» и установил рекорд ФНЛ, державшийся с момента основания лиги. Правда, был ещё 31 гол Руслана Мухаметшина за «Мордовию» в переходном сезоне-2011/2012, который длился в полтора раза дольше. 

Форвард «Крыльев» Иван Сергеев запросто может побить оба достижения. У него уже 22 мяча, а впереди ещё 15 туров. У футболиста потрясающая поддержка от партнёров, причём как из глубины, так и с флангов (у правого полузащитника Кабутова – 12 голевых передач в сезоне!), и в этой комфортной среде он способен наколотить ещё минимум 10. Тем более бомбардирские данные у него действительно потрясающие, пишет championat.com

Что делает Сергеева уникальным нападающим для ФНЛ? Сложно выделить какую-то одну черту, поскольку Иван – хорошо сбалансированный футболист для своего амплуа, и явных недостатков у него нет. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Виктор Кудряшов принял участие в межрегиональной видеоконференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан.
5 марта 2021  17:25
СО и Узбекистан укрепляют сотрудничество в торгово-экономической сфере
Политика региона
340
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
5 марта 2021  13:57
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
457
В Самарской области растет число вакансий
5 марта 2021  12:50
В Самарской области растет число вакансий
Экономика региона
374
Дмитрий Азаров провел приём граждан в Тольятти: По каждому вопросу найдем решение
5 марта 2021  11:19
Дмитрий Азаров провел приём граждан в Тольятти: "По каждому вопросу найдем решение"
Социум
401
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
4 марта 2021  13:47
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
ЖКХ
574
Весь список