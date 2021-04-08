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Сергей Кобылянский встретился с командой региона, принимавшей участие в ЧЕ по велоспорту-шоссе (спорт глухих)

8 апреля 2021 16:08
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В Турции самарские спортсмены завоевали 5 медалей.

Министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский провел встречу с командой региона, принимавшей участие в чемпионате Европы по велоспорту-шоссе (спорт глухих).

В Турции самарские спортсмены завоевали 5 медалей — 1 золото, 2 серебра, 1 бронзу. На подготовку к чемпионату у нас было не так много времени — всего 3 месяца. Перед соревнованиями выполнили большой объем тренировочной работы. Именно это, считаю, позволило нам выступить достойно», — рассказал тренер Иван Пестов.

 - Такие результаты — это большой пример нашим детям, которые, увидев наших ребят — призеров, может быть, начнут заниматься велоспортом. Это воспитание молодёжи. У ребят есть ограничения по слуху, но они показывают, что всегда можно найти возможность реализовывать себя, — отметил Сергей Кобылянский.

Министр вручил призерами чемпионата и их тренерам благодарственные письма, а всем участникам — подарки от «Центр спортивной подготовки Самарской области» и футбольного клуба «Крылья Советов»

- Считаю, что все спортсмены региона, будь то велосипедисты или футбольный клуб, должны общаться, быть в одном сообществе. «Крылья Советов», когда узнали, что у нас сегодня будет такая встреча, предложили поздравить вас от клуба — это правильная инициатива. У всех вас общая цель — достойно представлять Самарскую область, способствовать привлечению в спорт жителей области», — заявил министр.

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