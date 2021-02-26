Сергей Аракелов встретился с руководством "Крыльев" и главным тренером

79

25 февраля Председатель Совета директоров АО "ПФК "Крылья Советов" Сергей Аракелов провел встречу с генеральным директором клуба Евгением Калакуцким, его заместителем по спортивной работе и развитию молодежного футбола Дмитрием Галяминым, спортивным директором Сергеем Корниленко и главным тренером команды Игорем Осинькиным. В преддверии возобновления игр ФНЛ участники обсудили вопросы внутреннего взаимодействия и текущего состояния дел в команде.

Руководство и тренерский штаб сошлись во мнении, что на сегодняшний день созданы все необходимые условия для успешных выступлений и эффективного развития команды и клуба, чему способствуют стабильное финансирование и развитая инфраструктура. В период прошедших зимних трансферов клуб приобрел четырех новых игроков. По убеждению участников встречи, профессиональные навыки и мастерство пополнивших клуб футболистов позволят укрепить состав команды и будут способствовать ее успешному выступлению в футбольных турнирах.

В завершении встречи Сергей Аракелов пожелал команде профессиональных успехов и поставил перед генеральным директором клуба и тренерским составом задачу выйти по результатам текущего сезона в РПЛ, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"