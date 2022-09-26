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Сегодня в Тольятти состоится церемония открытия VII Спартакиады пенсионеров России

26 сентября 2022 11:50
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Сегодня в Тольятти состоится церемония открытия VII Спартакиады пенсионеров России.

В ней примут участие заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, председатель Союза пенсионеров России (СПР) Валерий Рязанский, глава городского округа Тольятти Николай Ренц и Олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова. Для представителей СМИ будет организован пресс-подход и возможность живого общения с присутствующими на церемонии представителями оргкомитета и участниками Спартакиады.

Мероприятие начнётся с большого парада команд-участниц: «серебряные» спортсмены пройдут по стадиону под флагами своих регионов с атрибутами, символизирующими их родной край. В красочной церемонии открытия будут задействованы более 500 человек, среди которых прославленные спортсмены Самарской области, многократные победители мировых первенств и представители пяти спортивных федераций: чир спорта, батутного спорта, художественной и спортивной гимнастики, танцевального спорта. Специальный гость церемонии – Дмитрий Храмков, лауреат международных конкурсов, обладатель звания «Чемпион мира – 2000», один из самых ярких представителей баянной школы России.

Спартакиада продлится с 26 по 29 сентября. В эти дни Тольятти будет принимать 670 спортсменов-любителей старшего возраста в составе команд из 73 регионов России. Впервые к соревнованиям присоединится сборная Донецкой Народной Республики. Все участники преодолели этап региональных отборочных туров, в котором за путевки в финал боролись более 66 0000 пенсионеров по всей стране. Уже известно, что самому старшему участнику Спартакиады исполнилось 84 года, а каждый пятый финалист перешагнул 70-летний рубеж.

Финалисты будут бороться за золото, серебро и бронзу в личном и командном зачете в семи видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол. Традиционно в рамках мероприятия состоится сдача нормативов ГТО для 9, 10, и 11 ступеней.

Спартакиада пенсионеров России – самое масштабное в Европе спортивное мероприятие для лиц старшего возраста. Спартакиада проводятся с 2014 года по инициативе Министерства спорта Российской Федерации и Союза пенсионеров России. В 2019 году за право попасть на финал VI Спартакиады, который проходил в г. Уфа, боролись свыше 90 тыс. любителей спорта и физической культуры. Конкурс составил 146 человек на одно место.

Отметим, что в 2020-2021 годах мероприятие не проводилось из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. 2022-й стал годом триумфального возвращения Спартакиады, которого с нетерпением ждали десятки тысяч пенсионеров по всей стране.

Каждый год интрига и ответ на вопрос «Кто станет сильнейшим?» сохраняется до последней минуты. За всю историю Спартакиады еще ни одному региону не удавалось победить дважды в общекомандном первенстве! Первой в 2014 году чемпионский титул завоевала сборная Кемеровской области. Хозяйка турнира-2022 - сборная Самарской области, на четырех из шести Спартакиад входила в десятку сильнейших и дважды поднималась на пьедестал: в 2015 году в Саратове завоевала бронзу, а в 2019 году в Уфе – серебро.

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