Сегодня состоится торжественная Церемония закрытия Всероссийской спартакиады

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Сегодня, 29 августа, на Фестивальной площади Олимпийского комплекса «Лужники» состоится торжественная Церемония закрытия Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.



Начало в 20:22. Вход для зрителей свободный. Прямой эфир на телеканале «Матч!».



Церемония пройдет после завершения большей части турниров Спартакиады. На данный момент состоялись соревнования по 42-м зачетным дисциплинам из 53-х. Состязания по отдельным видам программы продлятся до 2 октября.

Фото: минспорта СО