Сегодня на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Зенита"

311

В субботу, 20 июля, на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Зенита". Матч 1 тура МИР РПЛ начнется в 18:30. Билеты на эту игру можно приобрести онлайн на нашем сайте или на Яндекс Афише, в клубных магазинах на стадионе "Металлург", ТЦ "Вертикаль" и в день матча в кассах "Солидарность Самара Арены" на гейте 2 и 3.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 16:30.

"Крылья Советов" подготовили для болельщиков большую предматчевую программу, приуроченную к старту сезона.

В рамках Winline Матч тура пройдут следующие активности на гейте 2:

• Фотозона с главным трофеем МИР РПЛ;

• Розыгрыш футболки "Крыльев Советов" для болельщиков старше 18 лет;

• Выступление кавер-бэнда "Оркестр русского рока";

• Фотозона с футболками команд-участниц матча.

На гейте 3 пройдут следующие активности:

• С 16:30 на мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате "3х3".

• Всех болельщиков ожидает чилл-зона от партнера Fonbet: розыгрыш формы, "Колесо Фортуны", автомат "Хватай-ка", "Корнхолл", мерч и подарки для новых пользователей.

• На гейте 3 будут работать фотозона "Добро пожаловать в команду" и фотобудка с моментальными фотографиями, а также можно сделать фото с клубным автобусом.

• Болельщиков в атрибутике угостим вкуснейшим мороженым и справиться с жаркой погодой поможет пенная вечеринка. Также рядом будет расположена лаунж-зона "Крыльев Советов", где каждый сможет восстановить силы после рабочей недели.

• Для юных гостей будут работать текбол, сабсоккер, надувные аттракционы "Футбольный дартс" и "Футбольные ворота".

• На площадке гейта 3 пройдет выступление кавер-группы Paiducho Band.

• В 17:30 стартует автограф-сессия полузащитника "Крыльев Советов" Амара Рахмановича.

В музее "Крыльев Советов" (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Также в музее будет расположена фотозона "Раздевалка "Крыльев Советов".

В фаншопах, которые располагаются на гейтах 2 и 3, С122 и секторе VIP, можно приобрести клубную атрибутику.

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе, победители которого получат ценные призы от партнера клуба Kitfort.

Для незрячих болельщиков в приложении "Особый взгляд" в прямом эфире проведут тифлокомментирование матча "Крылья Советов" – "Зенит".

Напоминаем, что для посещения матча нужна Карта болельщика. В день матча около гейта 3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно ее оформить. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе "Металлург", в ТЦ "Вертикаль" и на стадионе в день игры.

Для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом!

Фото: сайт ФК.