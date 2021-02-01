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Сегодня "Крылья Советов" сыграют с "Сочи"

1 февраля 2021 13:02
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Сегодня "Крылья Советов" сыграют с "Сочи"

В понедельник, 1 февраля "Крылья Советов" проведут второй матч на втором сборе. Соперником нашей команды станет футбольный клуб "Сочи". Игра начнется в 12:30 и будет показана в прямом эфире "Крылья Советов — ТВ". Матч пройдет на поле отеля "Беллис".

Сегодня самарцы провели утреннюю тренировку. Она началась с теоретического занятия, затем большую часть времени тренерский штаб уделил тактическим действиям команды. "Крылья" готовились к игре с "Сочи". Завершилась тренировка традиционной отработкой ударов из-за пределов штрафной площади. Вечером самарцы проведут еще одно занятие.

Сегодня в Белеке ясно, однако в день игры ожидается дождливая погода. Планируется, что "Крылья" и "Сочи" сыграют матч продолжительностью 120 минут.

Фото: сайт ФК.

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