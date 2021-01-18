Сегодня "Крылья Советов" проведут первый матч в 2021-м году

155

Наша команда продолжает подготовку к возобновлению сезона.

Накануне у "Крыльев" состоялось два занятия. Первое прошло в тренажерном зале, а вечером игроки провели предматчевую тренировку на поле. Здесь же, на поле футбольного комплекса "Bellis" и пройдет первый матч самарцев этом году. Соперник волжан – "Спартак" из Суботицы. Сербский клуб занимает пятое место в турнирной таблице национального чемпионата. Первый сбор эта команда проводила в Сербии, а в Белек прибыла в субботу.

В 2017 году "Крылья Советов" на сборе в Сербии играли контрольный матч со "Спартаком". Игра прошла в городе Стара-Пазово и завершилась вничью – 1:1 (в составе "Крыльев" голом с пенальти отметился Ятченко).

Игра "Крылья Советов" – "Спартак" Суботица начнется в 18:00 и будет показана в прямом эфире "Крылья Советов – ТВ". Комментировать эту игру будет Владислав Кирсанов.

Фото: сайт ФК