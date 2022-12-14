Сегодня будут объявлены лауреаты Национальной спортивной премии - 2022

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Торжественная церемония награждения состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Видео с сегодняшней церемонии в телеграм-канале «Минспорт63».



Победители Национальной спортивной премии определяются в несколько этапов. Первый этап отбора лауреатов прошел в формате всероссийских конкурсов по номинациям в сфере физической культуры и спорта. Члены конкурсных комиссий рассмотрели заявки и определили по три финалиста в каждой из 18 номинаций. На втором этапе Экспертным советом определены лауреаты. В состав Экспертного совета входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России.



В этом году Самарская область представлена в трех номинациях: Элина Орлова (Тренер года), «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» (Спортивный объект России), МБУ г.о. Кинель «СЦ Кинель» (Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху).



Комиссия рассмотрела более 150 заявок из разных уголков страны, путем голосования Экспертный совет выбрал 18 победителей. Каждый лауреат получит премию в 1 млн рублей.