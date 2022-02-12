Сегодня болеем за Россию и Эдуарда Латыпова!

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Состав нашей команды по биатлону на спринтерские гонки в рамках Олимпиады в Пекине-2022:

Александр Логинов,

Эдуард Латыпов,

Максим Цветков,

Даниил Серохвостов

Желаем удачи спортсменам и смотрим гонку!

13:00. Первый канал

Эдуард Латыпов родился 21 марта 1994 года в белорусском городе Гродно. Родители Эдуарда познакомились, когда будущий глава семьи служил в армии. Позже Эдуард, во главе с отцом Ратмилом, матерью Анной, старшим братом Русланом переехали на родину отца, в село Камышла Самарской области.