Сегодня 85-летний юбилей отмечает заслуженный тренер СССР по велоспорту Валерий Кравцов

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Сегодня, 22 марта, 85-летний юбилей отмечает заслуженный тренер СССР по велоспорту Валерий Андреевич Кравцов.



В нашей губернии его знают как замечательного тренера и наставника, воспитавшего блистательную плеяду звезд мирового велоспорта. Победы и достижения, непревзойденные рекорды учеников внесли огромный вклад в развитие региональной и национальной велосипедной школы, став достойным примером для современной молодежи.



Уникальная методика, исключительная работоспособность, творческий подход к делу и неизменно позитивный настрой помогли Валерию Андреевичу в полной мере реализовать себя на тренерском поприще.

Фото: минспорта СО