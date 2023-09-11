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Сегодня, 11 сентября, тольяттинские гандболистки проведут первый домашний матч в рамках предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги. На своей площадке «Лада» принимает команду «Ставрополье». Начало встречи в 19:00.



За час до начала поединка стартует предматчевая праздничная программа с участием творческих коллективов. А также для болельщиков будут работать интерактивные площадки и арт-зоны.



Напомним, свой стартовый матч в сезоне 2023/2024 «Лада» провела в удмуртской столице. Команда Дмитрия Тихона обыграла местный «Университет» со счетом 38:13 (17:10).