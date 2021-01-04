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СБР выясняет причины снятия атлетов с "Ижевской винтовки" после приезда допинг-офицеров

4 января 2021 17:53
99
Со спринтерских гонок снялись 33 спортсмена.

Союз биатлонистов России (СБР) выясняет обстоятельства массового снятия спортсменов со спринтерских гонок на "Ижевской винтовке" после приезда допинг-офицеров. Об этом ТАСС заявил президент СБР Виктор Майгуров.

Со спринтерской гонки у юниорок снялись 12 спортсменок (шесть из которых представляли Ханты-Мансийск), у юниоров не вышел 21 спортсмен (в том числе пять человек из Тюмени). Соревнования проходили в Чайковском и Ижевске с 24 по 28 декабря.

"Массовое снятие спортсменов с "Ижевской винтовки" не осталось без внимания со стороны СБР, - сказал Майгуров. - Обсуждаем эту ситуацию с представителями регионов, у всех были свои причины. В любом случае снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны антидопинговых служб. Все они доступны для допинг-тестов сейчас и были доступны в Чайковском и Ижевске".

 

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров   Фото:  Гавриил Григоров/ТАСС

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