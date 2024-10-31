Сборные команды Самарской области по футболу глухих и футболу ампутантов примут участие в финальных соревнованиях РФС "Стальная воля"

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Команды отобрались в финал по итогам предварительных этапов, которые проходили в июне в Нижнем Тагиле и в сентябре в Самаре.



Накануне отъезда на финал в Краснодарский край команды получили новую экипировку. Дополнительные средства на покупку формы и инвентаря были выделены Центру адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области в рамках региональной программы "Мастер спорта". Программа реализуется по решению губернатора Вячеслава Федорищева.



Футболисты получили новую экипировку из рук врио заместителя министра спорта Самарской области Галины Дороховой и директора ЦАФКАС Светланы Кузьминой.

Фото: скрин видео Самарского областного вещательного агентства