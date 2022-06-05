Сборная Украины не попала на чемпионат мира по футболу из-за автогола

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Сборная Украины проиграла команде Уэльса в финале плей-офф за право выступить на чемпионате мира по футболу, сообщает РИА Новости.

Встреча в Кардиффе завершилась со счетом 1:0. На 34-й минуте капитан украинцев Андрей Ярмоленко срезал мяч в собственные ворота после подачи со штрафного Гарета Бэйла.

Таким образом, сборная Уэльса завоевала последнюю европейскую путевку на турнир в Катаре. Там команде Роба Пэйджа на групповом этапе будут противостоять сборные Англии, США и Ирана.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок, после чего был отменен полуфинальный отборочный матч плей-офф между командами России и Польши. Поляки автоматически вышли в финал, обыграли сборную Швеции (2:0) и пробились на чемпионат мира. Позднее исполком УЕФА принял решение исключить все российские клубы и сборные из числа участников соревнований в сезоне-2022/23.

Фото: pexels