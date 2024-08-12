Сборная Самарской области выступит на семейном фестивале ГТО

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С 22 по 28 августа в Томске пройдет всероссийский фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд. В объявленный президентом Год семьи этому фестивалю - особое внимание.



Самарскую область на соревнованиях второй год подряд представит спортивная семья Глушковых из Сергиевского района. Глава семьи Сергей Глушков - многократный победитель областных соревнований по лыжным гонкам, зимнему и летнему полиатлону, победитель всероссийского марафона "Земля спорта", призер "Игр ГТО". Его увлечение поддерживает вся семья: мама Татьяна Николаевна, жена Ольга и дочь Милана.



В программе всероссийского фестиваля ГТО среди семейных команд - многоборье ГТО и эстафета.