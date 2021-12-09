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Сборная Самарской области выступит на «Играх ГТО»

9 декабря 2021 13:31
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Сборная Самарской области выступит на «Играх ГТО»

С 8 по 12 декабря в Белгороде проходят «Игры ГТО» — всероссийские соревнования обладателей золотых знаков отличия комплекса ГТО. В соревнованиях выступают команды из 38 регионов страны. Спортсмены сразятся в личной и командной «гонке ГТО». Кроме того, в программе соревнования по установлению рекордов в отдельных видах испытаний комплекса ГТО.

Сборная Самарской области сформирована по итогам нескольких отборочных этапов, в том числе региональных «Игр ГТО». В составе команды выступят 6 человек, по 3 мужчин и женщин, представляющих три возрастные ступени комплекса ГТО: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет. В составе сборной региона:

  • Михаил Тайборин, Тольятти (государственный служащий, увлекается лыжными гонками и ски-альпинизмом);
  • Инна Пузик, Тольятти (тренер по легкой атлетике);
  • Сергей Жолобов, Самара (сотрудник АО «КНПЗ», многократный победитель областных фестивалей комплекса ГТО);
  • Мария Серенкова, Безенчук (сотрудник АО «Новокуйбышевский НПЗ», любитель активного образа жизни);
  • Сергей Глушков, Сергиевск (занимается оптовыми продажами, хобби — лыжный спорт);
  • Светлана Матуляк, Тольятти (сотрудник территориального фонда ОМС, увлекается лыжными гонками и велоспортом).

Михаил Тайборин и Мария Серенкова являются действующими победителями «Игр ГТО» 2020 года. В прошлом году Тайборин победил в общем зачете VI возрастной ступени среди мужчин и стал чемпионом по меткости. Серенкова стала сильнейшей в VII ступени среди женщин и чемпионкой в дисциплинах «меткость» и «скорость». Их имена уже попали в Книгу рекордов Игр ГТО, записи в которую будут внесены и по итогам соревнований 2021 года.

«В этом году мне хочется защитить свои рекорды и поставить новые и, конечно, показать все, на что мы способны, в командной гонке ГТО. Ведь в прошлом году мы остановились в шаге от тройки призеров в командной гонке ГТО, заняв 4-е место», — комментирует Мария Серенкова.

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