Сборная Самарской области выиграла чемпионат ПФО по зимнему регби

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26 января в Казани прошел чемпионат Приволжского федерального округа по регби на снегу.

На групповом этапе сборная Самарской области одержала победу в матчах с казанской «Энергией-дубль» - 9:3 и с РК «Йошкар-Ола» - 6:3, однако уступила РК «Казань» - 5:3.

Самарские регбисты вышли в плей-офф с первого места. В полуфинале сборная Самарской области уверенно обыграла «Красный город» из Йошкар-Олы - 10:1.

В финале команду ждал матч-реванш против РК «Казань». Самарской области удалось одержать победу - 6:5 и занять первое место на турнире.

В ближайшие выходные победители и призеры чемпионата ПФО выступят на Кубке России по регби на снегу. Соревнования пройдут 1 и 2 февраля в Московской области.

Фото предоставлено минспорта региона