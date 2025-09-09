Я нашел ошибку
Главные новости:
Делегация ознакомилась с Самарой, ее культурно-историческими объектами, туристическими возможностями. 
В Самаре губернатор Федорищев встретился с представителями иностранных дипмиссий в РФ
Молодой человек пояснил следователю, что противоправной подработкой решил заняться, чтоб погасить долг за электросамокат.
Студент самарского колледжа, подозревается в сбыте синтетического наркотика
Объект опечатан. Доступ к нему закрыт.
Судебные приставы Тольятти приостановили деятельность опасного объекта на 30 суток
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.34
0.78
EUR 96.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ

9 сентября 2025 13:51
92
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ

Сборная Самарской области по следж-хоккею, составленная из ветеранов специальной военной операции, вернулась с соревнований «Герои нашего времени», которые проходили во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума, организованного фондом «Росконгресс».

Турнир «Герои нашего времени» был организован Паралимпийским комитетом России и общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество» при поддержке Министерства спорта России и министерства физической культуры и спорта Приморского края.

На льду многофункционального концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена» встретились 6 сильнейших команд ветеранов СВО по следж-хоккею: сборные Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской и Самарской области, СХК «Гвардия» из Московской области и СХК «Союз» из Владивостока. Игроки боролись за Кубок и призовой фонд: по 100 000 рублей игрокам команды, занявшей первое место, по 75 000 - за второе место, по 50 000 - за третье.

Команды были распределены на две группы. На групповом этапе сборная Самарской области обыграла соперников из Санкт-Петербурга - 1:0 по буллитам и из Сахалинской области - 6:0. В полуфинале самарцы оказались сильнее команды «Мужество» из Москвы - 1:0 по буллитам. И только в финале уступили подмосковной «Гвардии» - 0:3, став таким образом серебряными призерами соревнований.

Вратарь самарской сборной Виктор Кармишин признан лучшим игроком турнира в своем амплуа.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил: «Мы старались создать все условия, чтобы наши ветераны могли сконцентрироваться на игре и показать лучший результат. Паралимпийский комитет России вместе с движением «Здоровое Отечество» и нашими партнерами будет и впредь делать все возможное, чтобы проводить для них как можно больше спортивных мероприятий самого высокого уровня».

Следующий турнир «Герои нашего времени» по следж-хоккею среди ветеранов специальной военной операции Паралимпийский комитет России проведет в Самаре в рамках спортивной программы XIII международного форума «Россия – спортивная держава». Форум пройдет в Самарской области с 5 по 7 ноября на спортивных объектах Самары и Тольятти. Организатором XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» выступает фонд «Росконгресс».

Самарская область стала первой, где были созданы сразу две команды по следж-хоккею, составленные из ветеранов СВО, при профессиональных клубах ХК «Лада» (Тольятти) и ХК ЦСК ВВС (Самара). В 2025 году на базе сборной Самарской области образован профессиональный клуб по следж-хоккею СХК «Лада», который уже дебютировал в первом этапе чемпионата России. Развитию адаптивного спорта, в том числе для ветеранов СВО, уделено особое внимание в программе социально-экономического развития Самарской области до 2030 года, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым.

«Проведение всероссийских турниров по следж-хоккею дает мощный импульс развитию адаптивного спорта. Именно такая задача поставлена перед нами Президентом. Самарская область следует обозначенному направлению. У нас создан специализированный Центр адаптивной физической культуры и спорта, который развивает все 4 направления адаптивного спорта. Активно развивается спорт для ветеранов специальный военной операции, для которых, по моему мнению, занятия физической культурой являются основным средством реабилитации. Ребята получают новые возможности, новых друзей, возможность бороться на спортивных аренах. А значит, видят перед собой новую цель и получают новый импульс жить и достигать результатов», - подчеркивает министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская

Фото - Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта"

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
120
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
131
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
233
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
476
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
461
Весь список