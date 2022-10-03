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Сборная Самарской области примет участие в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

3 октября 2022 14:48
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Сегодня, 3 октября, в Сочи стартуют летние игры паралимпийцев.

Сборная Самарской области примет участие в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Сегодня, 3 октября, в Сочи стартуют летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования «Мы вместе. Спорт» являются одними из самых значимых и крупных открытых соревнований, проводимых для поддержания соревновательной практики спортсменов-паралимпийцев в условиях отстранения российских атлетов от международного спорта. На состязаниях Самарскую область представят 16 атлетов.

«В регионе проводится большая работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор Дмитрий Азаров лично уделяет внимание этому вопросу. В настоящее время в губернии развивается 37 дисциплин адаптивных видов спорта», – отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Напомним, что это вторые игры «Мы вместе. Спорт». Первые зимние игры прошли в марте текущего года в Ханты-Мансийске. Решение об их организации было принято после отстранения российских и белорусских команд в зимних Паралимпийских игр в Пекине.
Спортсмены разыграют 436 комплектов наград в 9 видах спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шашки и шахматы.

Участниками турнира станут более 1500 паралимпийцев, 170 из которых представители 12 государств – Беларуси, Армении, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Сербии, Узбекистана, Грузии, Мали, Эритреи, Германии. Свыше 1000 человек – российские спортсмены, которые представят команды 78 субъектов Российской Федерации. Среди них – победители и призеры Паралимпийских игр в Токио.

Спортивную сборную Самарской области представят 9 атлетов: Алешина Софья, Тимонина Елизавета, Шевелев Егор, Сухарев Сергей (все – плавание) и легкоатлеты Сятишев Илья (прыжки в длину), Попова Елена, Андреев Роман (оба - метание диска), Соколов Иван (бег), Шульпин Кирилл (толкание ядра).
Еще 7 спортсменов 63 региона выступят в составе объединенной спортивной сборной команды России: Пульвер Кирилл, Ленский Вячеслав, Цыпленков Иван, Потешкина Ольга (все – плавание), Прохоров Никита (легкая атлетика, толкание ядра), Чубаров Дмитрий (настольный теннис), Галиев Эмиль (шашки).
Соревнования завершатся 8 октября. Церемония открытия Игр состоится 4 октября на базе «Юг-Спорт» в 15:00 (время самарское). Знаменосцами сборной региона станут Ольга Потешкина и Егор Шевелев.

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