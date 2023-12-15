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Сборная Самарской области - бронзовый призер Кубка России по спорту глухих

15 декабря 2023 14:27
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Победителем турнира стала сборная Республики Беларусь. На втором месте команда из Воронежской области.

В Астрахани завершился Кубок России по спорту глухих в дисциплине «футзал». В турнире приняли участие шесть команд из Самарской, Астраханской, Воронежской областей, Москвы, Республик Беларусь и Дагестан.

Сборная команда Самарской области (Александр Арзамасов, Александр Цедин, Игнат Маскальчук, Михаил Куркин, Милан Горшенин, Родион Шаламов, Дмитрий Рыбаков, Игорь Сердюков, Даниил Оганесян, Андрей Павлов, Егор Иванов, Александр Молотовский, Сергей Кривенков, Сергей Доркияев) завоевала бронзовые медали.

В матче за третье место самарцы обыграли соперников из Астраханской области со счетом 3:2. Победителем турнира стала сборная Республики Беларусь. На втором месте команда из Воронежской области.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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