Сборная России впервые в истории победила на командном ЧМ по фигурному катанию

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Сборная России впервые в истории победила на командном чемпионате мира по фигурному катанию, прошедшем 17 апреля в японской Осаке, пишут "Известия".

Первое место по итогам произвольной программы в соревнованиях одиночниц заняла 17-летняя Анна Щербакова. Фигуристка набрала 160,58 балла. Второе место досталось японке Каори Сакамото (150,29 балла), а бронзу взяла россиянка Елизавета Туктамышева (146,23).

Таким образом в общем зачете сборная России набрала 125 баллов, став лидером чемпионата. На второй позиции оказалась команда США со 110 баллами, а третье место заняли фигуристы из Японии со 107 баллами.

Российских спортсменов поздравила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Фото: Global Look Press/AFLO/Naoki Morita/"Известия"