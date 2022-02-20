Сборная России стала второй по числу медалей на Олимпийских играх в Пекине

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Сборная России заняла второе место по количеству наград, выигранных на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В активе российских спортсменов 32 медали - шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых. Больше наград завоевали только норвежцы (37). В медальном зачете (считается по числу золотых медалей) россияне финишировали девятыми. Выиграла команда Норвегии (16-8-13), второй стала сборная Германии (12-10-5), третьей - команда Китая (9-4-2).

Всего медали удалось завоевать представителям 29 команд. В активе сборной Белоруссии две серебряные награды, у команды Украины - одна. Норвежцы выиграли медальный зачет на вторых Олимпийских играх подряд, сообщает РИА Новости.