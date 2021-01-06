Сборная России проиграла Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2021 по хоккею

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Хоккеисты сборной России остались без медалей на молодежном чемпионате мира, проиграв финнам в матче за бронзу, передает Спорт РИА Новости.

Встреча в канадском Эдмонтоне завершилась со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). На гол Ильи Сафонова (7-я минута) финны ответили шайбами Антона Лунделля (26-я, 59-я), Микко Петмана (42-я) и Рони Хирвонена (60-я).

Позже в среду в финале турнира сборная США обыграла команду Канады.

Главный тренер российской сборной Игорь Ларионов, комментируя выступление команды на первенстве, заявил, что его подопечные "сделали шаг вперед".

"В поражении всегда виноват тренер, к сожалению. Это часть бизнеса, я это понимаю. Но это вопрос не обо мне, а о команде, нации, стране, которая ждала успеха. Мы никого не можем упрекнуть, ребятами на этом турнире сделан шаг вперед, пусть и не в плане результата. Но они почувствовали хоккей, почувствовали правильные эмоции. Можно извиняться сколько угодно, но ребята проделали работу колоссальную", — сказал он журналистам.

При этом Ларионов призвал не критиковать хоккеистов. "Ребятам по 18-19 лет, сейчас ни в коем случае нельзя их опускать, унижать в плане критики. Спорт есть спорт, мы старались играть в хоккей, который приносит удовольствие всем, не играть скучно. В каких-то матчах это сработало, в каких-то — нет", — отметил наставник.

Фото: ok.ru