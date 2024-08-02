Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022

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Российские фигуристы сохранили бронзу Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, после того как Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Канады на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении наград, сообщается на официальном сайте организации, передает РИА Новости.

В пятницу CAS опубликовал решение по итогам рассмотрения апелляции Олимпийского комитета Канады. CAS отказался пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.

Фото: pxhere.com