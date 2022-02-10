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Сборная России переместилась на девятое место в общем медальном зачете Олимпиады в Пекине

10 февраля 2022 20:18
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В четверг российские спортсмены не сумели завоевать ни одной медали.

Сборная России идет девятой в медальном зачете после шестого соревновательного дня на Олимпийских играх в Пекине, передает РИА Новости.

В четверг российские спортсмены не сумели завоевать ни одной медали.

Всего в активе россиян 11 наград (две золотые, три серебряные, шесть бронзовых). В медальном зачете лидирует сборная Германии (шесть золотых и три серебряные). Второе место занимают норвежцы (5, 3, 4), третье — австрийцы (4, 5, 4), которые вышли на первое место по общему количеству медалей.

 

Фото:  РИА Новости / Владимир Астапкович

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