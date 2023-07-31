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Сборная команда противопожарной службы региона стала лидером в Открытом чемпионате

31 июля 2023 12:59
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Сборная команда противопожарной службы региона стала лидером в Открытом чемпионате

В г. Сызрани состоялась церемония открытия чемпионата Главного управления МЧС России по Самарской области по пожарно-спасательному спорту. Свое мастерство в профессиональном спорте огнеборцев демонстрируют сборные команды подразделений территориального пожарно-спасательного гарнизона Самарской области. Гостеприимная Сызранская земля, уже по сложившейся традиции, ежегодно встречает спортсменов - участников Чемпионата.

Мероприятие проходило на стадионе г. Сызрани под открытым небом.

Открыл соревнования начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко. «Желаю успехов, честной борьбы, честного судейства и пусть победит сильнейший» сказал напутственные слова участникам соревнований начальник Главного управления.

В открытии соревнований также принял участие глава городского округа Сызрань Анатолий  Лукиенко, обратившись к спортсменам с пожеланием, достигать высоких результатов на этапах чемпионата.

На протяжении трех дней спортсмены отрабатывали пять видов технических упражнений, базовыми элементами которых являются практические действия, выполняемые огнеборцами в ходе тушения пожаров и ликвидации ЧС.

Четкости и слаженности действий участников боевого расчета, от которых в немалой степени зависит успешное тушение пожара, способствуют пожарная эстафета и боевое развертывание полосы с препятствиями. Борьба за первенство была интересной. Ведь каждая из команд-участниц мечтает подняться на пьедестал почета. И хотя среди участников есть команды, которые неоднократно побеждали, воля к победе дает шанс каждому.

Третий соревновательный день Чемпионата завершился на стадионе «Центральный» пожарной эстафетой 4х100 метров среди юношей и мужчин.  В эстафете 4х100 м. открытого чемпионата Главного управления МЧС России по Самарской области по пожарно-спасательному спорту среди подразделений Государственной противопожарной службы 2 группы сборная команда подразделений противопожарной службы государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» заняла I место  с результатом 68,39 секунд.

По завершении соревнований на стадионе «Центральный» прошло торжественное закрытие Чемпионата. Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Самарской области Иван Савенков наградил призёров и победителей дипломами, медалями, кубками и ценными подарками.

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