Самарцы завоевали 9 медалей на чемпионате ПФО по ушу

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11 по 13 февраля 2022 года в Перми состоялись Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по ушу. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 10 команд: Кировская область, Нижегородская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Самарская область, Саратовская область, Удмуртская республика, Чувашская республика.

Самарскую Федерацию Ушу представляли 14 спортсменов, которые принесли в копилку Федерации 9 медалей (1 золотая, 2 серебряных, 6 бронзовых).

Соревнования являлись отборочными на Чемпионат и Первенство России по ушу, которые пройдут в марте и апреле в Москве.