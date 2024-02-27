Самарцы участвуют во всероссийских соревнованиях среди команд общеобразовательных организаций "Мини-футбол - в школу"

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С 16 февраля в Нижегородской области проходят всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных организаций "Мини-футбол - в школу".



Соревнования проводятся в четырех возрастных группах отдельно среди мальчиков и среди девочек. Самарская область представлена во всех категориях. В феврале завершились состязания двух старших групп.



В турнире девушек 2006-2007 годов рождения выступила команда школы села Красный Яр (5-е место), у юношей - команда "Ника" школы №2 села Большая Глушица (10-е место).



