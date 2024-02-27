Самарцы участвуют во всероссийских соревнованиях среди команд общеобразовательных организаций "Мини-футбол - в школу"

Я нашел ошибку
Главные новости:
В причинах произошедшего разбираются Минцифры и Роскомнадзор.
В работе Telegram и других мессенджеров произошел массовый сбой
Состоится семинар «Инновации в пищевой промышленности» с участием приглашённых экспертов.
Областная библиотека приглашает специалистов пищевой промышленности обменяться опытом с коллегами
Самарская областная библиотека приглашает приобрести подарки для милых дам.
В СОУНБ пройдёт весенний арт-торжок «Нежность»
Что такое система вознаграждения человека? Как проявляются последствия воздействия наркотика?
Самарский врач-невролог рассказал какие процессы происходят в головном мозге при употреблении психоактивных веществ
beeline cloud представил новый продукт BeeCloud Stack
Beeline cloud представил новый продукт BeeCloud Stack
Легковые и легкие коммерческие автомобили исключены из программы льготного лизинга
Легковые и легкие коммерческие автомобили исключены из программы льготного лизинга
В Самарской области завершается контрактация объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги»
В Самарской области завершается контрактация объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги»
В Самарской области могут ограничить работу «наливаек»
В Самарской области могут ограничить работу «наливаек»
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.63
-0.12
EUR 100.18
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит День кошек
Самарская филармония приглашает зрителей на концерт - посвящение композитору Аркадию Островскому «Песня остается с человеком»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» пройдут для самарцев в ближайшие выходные
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самарцы участвуют во всероссийских соревнованиях среди команд общеобразовательных организаций "Мини-футбол - в школу"

27 февраля 2024 12:23
196
Самарцы участвуют во всероссийских соревнованиях среди команд общеобразовательных организаций "Мини-футбол - в школу"

С 16 февраля в Нижегородской области проходят всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных организаций "Мини-футбол - в школу".

Соревнования проводятся в четырех возрастных группах отдельно среди мальчиков и среди девочек. Самарская область представлена во всех категориях. В феврале завершились состязания двух старших групп.

В турнире девушек 2006-2007 годов рождения выступила команда школы села Красный Яр (5-е место), у юношей - команда "Ника" школы №2 села Большая Глушица (10-е место).

</div> <div class=

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На социальную поддержку самарцев дополнительно выделят 3,5 млрд рублей
27 февраля 2024  13:30
На социальную поддержку самарцев дополнительно выделят 3,5 млрд рублей
180
В Самаре прошло областное родительское собрание
27 февраля 2024  12:01
В Самаре прошло областное родительское собрание
271
Молодые и начинающие предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ»
27 февраля 2024  10:26
Молодые предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ»
254
Строительство его велось с двух сторон реки, и после последней надвижки стороны моста «встретились».
26 февраля 2024  19:17
В Самарской области завершили надвижку моста через Волгу
485
Предприниматели Самарской области могут получить комплексные услуги для развития бизнеса
26 февраля 2024  12:20
Предприниматели Самарской области могут получить комплексные услуги для развития бизнеса
455
Весь список