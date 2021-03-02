Самарцы - призеры Кубка России по пляжному теннису

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В Москве состоялся I этап Кубка России по пляжному теннису. Это был первый в сезоне крупный всероссийский турнир по этой теннисной дисциплине. Высокий результат показали спортсмены Самарской области.



Среди женщин победу одержала Елизавета Ткаченко (Самара), выступавшая вместе с Ириной Глимаковой (Санкт-Петербург). У мужчин

бронза у Николая Гурьева (Самара) и Ивана Сырова (Санкт-Петербург).



В смешанном парном разряде Дарья Каличинина (Тольятти) вместе с Андреем Козбиновым (Санкт-Петербург) стала третьей, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО