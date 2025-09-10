Самарцы еще могут подать заявку в волонтерский корпус Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава»

156

С 5 по 7 ноября форум пройдет в Самаре и Тольятти: деловая, культурная и спортивная программы, тысячи участников и гостей.

Волонтеры будут на ключевых ролях - от навигации и аккредитации до медиа и сопровождения площадок.

Если хочешь быть в команде - самое время действовать!

Сделай три шага:

1. зайди на Добро.рф

2. заполни анкету

3. дождись письма и запишись на собеседование

Возраст: от 18 лет (от 16 - для городских волонтеров Самары и Тольятти). Обучение и собеседование обязательны.

Запомни, дедлайн - 15 сентября!