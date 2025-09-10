Самарцы еще могут подать заявку в волонтерский корпус Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава»

С 5 по 7 ноября форум пройдет в Самаре и Тольятти: деловая, культурная и спортивная программы, тысячи участников и гостей.
Волонтеры будут на ключевых ролях - от навигации и аккредитации до медиа и сопровождения площадок.
Если хочешь быть в команде - самое время действовать!
Сделай три шага:
1. зайди на Добро.рф
2. заполни анкету
3. дождись письма и запишись на собеседование
Возраст: от 18 лет (от 16 - для городских волонтеров Самары и Тольятти). Обучение и собеседование обязательны.
Запомни, дедлайн - 15 сентября!