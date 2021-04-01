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Самарцев приглашают пробежать по городу в полумарафоне

1 апреля 2021 09:55
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Самарцев приглашают пробежать в полумарафоне по городу

11 апреля 2021 года в Самаре в пятый раз пройдет космический полумарафон «Будь первым, вторых не помнят». В этом году он посвящен 60-летию первого полета человека в космос. Планируется, что юбилейный полумарафон соберет более 2000 участников из более чем 100 городов России. 

Беговая дистанция будет проходить по улицам: Волжский проспект, Максима Горького, Лесная, Северо-Восточная магистраль. Старт и финиш - напротив амфитеатра на площади Славы.

В рамках спортивного мероприятия участники будут соревноваться на дистанциях:

  • 600 м (детский забег), 
  • 3 км, 
  • 10 км, 
  • 21,1 км,
  • корпоративный забег 5х3 км, 
  • северная ходьба 3 км,
  • северная ходьба 10 км, 
  • Самарская миля 1586 м.

Электронная регистрация участников доступна на сайте https://russiarunning.com/event/SpaceHalfMarathon2021/

Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию будет производиться 9 и 10 апреля по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 17 (ТЦ «Сила спорта»). В стартовом пакете на всех дистанциях, кроме Самарской Мили, участники получат номер с чипом, бафф, На дистанции Самарская Миля в стартовом пакете номер участника без чипа. 

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места на всех дистанциях награждаются дипломами и медалями, а также подарками и призами. Всем участникам, завершившим дистанцию (кроме Самарской Мили) будет вручена памятная медаль финишера.

 

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