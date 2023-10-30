Самарцев приглашают принять участие в опросе об участии в комплексе ГТО

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Самарцев приглашают принять участие в опросе об участии жителей Самары во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»

https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/386047/

С 2014 года в России происходит возрождение Всероссийского физкультурно-спортивном комплекса «Готов к труду и обороне». В Самаре работают центры тестирования ГТО, проводятся фестивали ВФСК «ГТО» и другие мероприятия.

Цели ГТО – повышение уровня физической подготовленности населения и пропаганда здорового образа жизни. Опрос проводится с целью выяснить мнение жителей об организации мероприятий в рамках ГТО в Самаре.