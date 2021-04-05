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Самарцев приглашают на общероссийский полумарафон с синхронным стартом

5 апреля 2021 12:33
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Самарцев приглашают на общероссийский полумарафон с синхронным стартом

Уникальный полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» уже в пятый раз пройдет 30 мая 2021 года в 85 городах Российской Федерации. Ровно в 09:00 по московскому времени на старт выйдут более 100 тысяч бегунов. Организаторы предлагают жителям России пробежать 1 км, 5 км, 10 км и 21 км.  

В этом году полумарафон «ЗаБег.РФ» отметит пятилетие. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах Российской Федерации. В 2018 году одновременный старт вне зависимости от часовых поясов состоялся уже в 15 городах России. В 2019 году в синхронном забеге приняли участие 19 городов. В 2020 году впервые синхронный старт был дан во всех субъектах Российской Федерации.

Синхронный старт – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране. В 2020 году в главной Книге рекордов Гиннеса появилась запись о «Полумарафоне, объединившем самое большое количество городов одновременно». «ЗаБег.РФ» побил мировой рекорд полумарафонов с синхронным стартом, который ранее принадлежал США.

Одной из важнейших особенностей проекта традиционно станет соревнование за звание «Беговой столицы» России. В 2017 и 2018 году Беговой столицей России признавалась Казань, в 2019 году этого почетного звания был удостоен Владивосток, а в 2020 году Беговой столицей стал Нижний Новгород.

Беговая столица России определяется по трем критерием отбора: среднему показателю дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношению участников «ЗаБега» к общему населению города, средней скорости бега участников.

Для тех, кто не сможет принять участие в забеге 30 мая, организаторы подготовили онлайн-забег, который пройдет с 17 по 30 мая 2021 года.

Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте Забег.рф, выбрать город, где можно бежать онлайн, пробежать выбранную дистанцию, залить результаты с трекера в личный кабинет и ждать заветную медаль финишера. 

 «ЗаБег» – это не просто полумарафон, но и масштабное спортивное мероприятие с множеством развлечений: концертной программой, выставкой спортивного питания, фотозонами, фудкортом, светошумовым представлением и многим другим. 

Всю дополнительную информацию можно найти на сайте забег.рф и в социальных сетях проекта.

Ссылки на аккаунты:  

ВК - https://vk.com/zabegrf

Instagram - https://www.instagram.com/zabegrf/

Ссылка на сайт - забег.рф

Ссылка с меткой - https://clc.am/zabegrf

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Комментарии

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