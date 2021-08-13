Самарцев приглашают на Физ-ру с молодежным сообществом ЗаВолгу!

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«ЗаВолгу» - это новое неформальное молодежное сообщество в Самаре, которое открывает перед участниками разные возможности и дает инструменты для создания и организации масштабных проектов в городе.

День физкультурника празднуется в России ежегодно 13 августа! В честь этого дня состоится спортивное мероприятие “Физ-ра”!

Дата мероприятия: 15 августа (воскресенье);

Время мероприятия: 18:00;

Место: Парк Дружбы (Самара, Советский район, Гагарина, 118).

Цель данного мероприятия - приобщить молодежь к подвижному образу жизни!

Мы приглашаем Вас отметить праздник вместе с ЗаВолгой!

В программе:

Массовая зарядка с топовыми тренерами города!

После, начинают свою работу активные станции: йога, веревочный парк, джаст-денс, фрисби, городки, твистер, паутинка, бадминтон, настольные игры, настольный теннис, тхэквондо, футбол, баскетбол и многое другое!

Во время всего мероприятия будет работать ведущий! За прохождения зон, участники мероприятия получают возможность участвовать в лотерее, где представлено много призов от партнеров: фитнес центр, спортивные магазины, танцевальные студии и другое.

Приобщайтесь к здоровому образу жизни вместе с ЗаВолгой!

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