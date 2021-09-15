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Самарцев приглашают к участию во Всероссийских соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий»

15 сентября 2021 11:37
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Самарцев приглашают к участию во Всероссийских соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий»

Общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации проводит Всероссийские соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий» среди различных категорий населения в командном зачете. За два года проведения мероприятия количество участников выросло с 19 до 45 тысяч человек.

Проведение соревнований создаст дополнительную мотивационную базу для увеличения физической активности граждан и росту количества людей, систематически занимающихся физической культурой.

Для участия в соревнованиях формируются команды 20-50 человек. Участникам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий», которое в реальном времени осуществляет подсчет шагов каждого участника и формирует рейтинг команд.

Соревнования проходят в два этапа:

  1. Предварительный этап – до 10 октября 2021 года проводится регистрация участников, формирование команд, обучение;

  2. Основной этап (соревнования) – с 15 октября 2021 года по 15 ноября 2021 года. В этот период все участники будут дополнительно получать рекомендации экспертов Лиги здоровья нации по оптимизации двигательного режима и ведению здорового образа жизни.

По результатам соревнований состоится торжественная онлайн-церемония награждения победителей.

Подробнее с программами проведения соревнований можно ознакомиться в приложении.

Дополнительная информация по телефону: 8 (915) 124-87-06.

Теги: командные соревнования

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