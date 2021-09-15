Самарцев приглашают к участию во Всероссийских соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий»

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Общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации проводит Всероссийские соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий» среди различных категорий населения в командном зачете. За два года проведения мероприятия количество участников выросло с 19 до 45 тысяч человек.

Проведение соревнований создаст дополнительную мотивационную базу для увеличения физической активности граждан и росту количества людей, систематически занимающихся физической культурой.

Для участия в соревнованиях формируются команды 20-50 человек. Участникам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий», которое в реальном времени осуществляет подсчет шагов каждого участника и формирует рейтинг команд.

Соревнования проходят в два этапа:

Предварительный этап – до 10 октября 2021 года проводится регистрация участников, формирование команд, обучение; Основной этап (соревнования) – с 15 октября 2021 года по 15 ноября 2021 года. В этот период все участники будут дополнительно получать рекомендации экспертов Лиги здоровья нации по оптимизации двигательного режима и ведению здорового образа жизни.

По результатам соревнований состоится торжественная онлайн-церемония награждения победителей.

Подробнее с программами проведения соревнований можно ознакомиться в приложении.

Дополнительная информация по телефону: 8 (915) 124-87-06.