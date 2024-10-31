Самарскую область посетили представители Союза биатлонистов России

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Президент Союза биатлонистов России (СБР), призер Олимпийских Игр, чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров и вице-президент СБР по детско-юношескому спорту, двукратная чемпионка Олимпийских Игр, чемпионка мира Анна Богалий посетили Самарскую область с рабочим визитом.



Они встретились с министром спорта региона Лидией Рогожинской, а затем отправились в село Камышла, где в этом году на лыжно-биатлонном комплексе "Беркут" была построена лыжероллерная трасса протяженностью 1200 метров.



В торжественном открытии трассы приняли участие Виктор Майгуров, Анна Богалий, врио заместителя министра спорта Самарской области Галина Дорохова, глава Камышлинского района Рафаэль Багаутдинов, биатлонисты, тренеры и болельщики.



После торжественной церемонии на трассе прошли заезды на лыжероллерах, состоялись эстафетные соревнования по биатлону, а гости из СБР провели мастер-классы для юных спортсменов.



Трасса "Беркута" будет принимать муниципальные и областные соревнования по биатлону, также здесь будут тренироваться лыжники, любители северной ходьбы и велоспорта.

Фото: Скрин видео Минспорта региона.